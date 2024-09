L'indagine in Liguria si conclude con il Signorini che ritorna in libertà, ma gli sono stati proibiti qualsiasi incarico per i prossimi dodici mesi.

L'indagine in Liguria si conclude con il Signorini che ritorna in libertà, m...

Paolo Emilio Signorini, ex leader dell’Autorità portuale di Genova, è stato rilasciato. Questo precedente dirigente pubblico era stato detenuto in relazione a un’indagine su pratiche corrotte che avevano implicato Giovanni Toti, all’epoca presidente della Regione Liguria, e Aldo Spinelli, un imprenditore nel settore portuale. Il giudice Matteo Buffoni ha stabilito per Signorini una restrizione che lo vieta di gestire un’azienda o di ricoprire una posizione direttiva in un’organizzazione per un periodo di 12 mesi.