Lotteria Italia 2024: premi e vendite in crescita

Premi della Lotteria Italia 2024

La Lotteria Italia 2024 si avvicina e con essa l’attesa per i premi di prima categoria, che quest’anno sono stati confermati come segue: il primo premio ammonta a 5 milioni di euro, seguito da un secondo premio di 2,5 milioni, un terzo di 2 milioni, un quarto di 1,5 milioni e un quinto di 1 milione. In totale, il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire 280 premi totali, inclusi 50 premi da 50.000 euro.

Incremento delle vendite

La Lotteria Italia continua a catturare l’immaginazione degli italiani, con un incremento delle vendite dei biglietti che ha raggiunto un sorprendente 29%. Quest’anno sono stati staccati 8,6 milioni di biglietti, rispetto ai 6,7 milioni dell’anno precedente. La Lombardia si distingue con un aumento del 41%, attestandosi come la regione con il maggior numero di biglietti venduti, seguita dal Lazio e dalla Campania.

Le regioni più fortunate

Secondo i dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, la Lombardia ha venduto 1,4 milioni di biglietti, superando il Lazio, che si ferma a 1,2 milioni. La Campania, con 900.000 biglietti, completa il podio. Tra le regioni con la crescita maggiore, spicca la Basilicata, con un incremento del 65%, seguita dall’Umbria e dal Trentino Alto Adige, che hanno registrato aumenti rispettivamente del 64% e del 63%.

Record e curiosità

Nonostante il successo, la Lotteria Italia ha anche i suoi lati negativi: dal 2002 ad oggi, premi per circa 31 milioni di euro non sono stati riscossi. Il record negativo è detenuto dall’edizione del 2008, quando il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma non venne mai ritirato. Questo ha portato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a decidere di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva, un evento unico nella storia della Lotteria.