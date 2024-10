Dopo le tensioni con Yulia Bruschi, Jessica Morlacchi si è trovata isolata dagli altri concorrenti, incluso Luca Calvani. Anche nell’ultimo episodio del Grande Fratello, Calvani ha difeso Yulia e ha attaccato la ex cantante dei Gazosa. Nella notte, l’attore si è isolato con Yulia in giardino e ha iniziato a discutere di Jessica, affermando che, secondo lui, stesse seguendo le orme di Beatrice Luzzi dalla precedente edizione: “Quella sta cercando di emulare qualcuna. Non è qui per cercare la tranquillità? No, sembra invece convinta che il percorso di Beatrice sia quello giusto per lei. È un’idea con cui è entrata. È molto astuta, io desidererei sapere giocare come fa lei”. Yulia ha concordato, sottolineando che Jessica non ha scelto una strada pacifica. Luca sostiene quindi che Jessica stia tentando di replicare il percorso di Beatrice, risultando poco autentica.

Reazioni di Luca Calvani

Rispondendo a Alfonso Signorini, Calvani ha criticato Jessica durante l’ultima puntata: “Siamo quasi a livelli surreali. Oltre alla veemenza di queste reazioni. Questo atteggiamento non è appropriato, sei adulta e dovresti mantenerti al di sopra delle situazioni. La vedo troppo costruita. Jessica, penso che stai esagerando, sei un’artista. Posso comprendere Yulia, che non è del mondo dello spettacolo e deve affrontarti”.

Quando Yulia e Giglio hanno cercato di ballare un lento, tu sei subito andata a ballare da sola accanto a loro. Questo lo prendi un po’ alla leggera, per poi lanciarti in questo modo all’inizio della diretta. A me dà fastidio assistere a queste situazioni estreme. Signorini, tuttavia, ha sollevato qualche dubbio: “Se consideriamo la veemenza, dobbiamo anche tenere in conto i toni di Pamela Petrarolo e ciò che Yulia ha rivolto a Jessica”.