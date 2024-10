Nave Humanity 1 salva 36 persone in mare, tra cui minori non accompagnati, senza giubbotti salvagente né cibo, provenienti dalla Libia

Nel pomeriggio, la nave Humanity 1 ha effettuato un intervento di salvataggio, recuperando 36 individui in difficoltà in mare, localizzati nell’area di ricerca e soccorso italiana. Su indicazione del Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma, il natante ha preso parte all’operazione. Tra i salvati vi sono anche minori non accompagnati, tutti privi di giubbotti salvagente, cibo e acqua, partiti dalla Libia il lunedì scorso, come riportato dall’organizzazione non governativa Sos Humanity. La maggior parte di loro proviene dalla Siria. Il porto designato per lo sbarco è Crotone, secondo le autorità italiane.

