Luminarie di Natale a Biella: polemiche e simbolismi controversi

Un Natale controverso a Biella

Le luminarie natalizie di Biella hanno acceso un acceso dibattito politico e sociale, in particolare per la presenza della scritta “Merry X Mas”. Questa scelta decorativa ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni cittadini che vedono in essa un richiamo inopportuno a eventi storici controversi. La scritta è stata posizionata davanti a Villa Schneider, un luogo simbolico legato alla memoria della Seconda Guerra Mondiale, dove si sono consumate atrocità durante l’occupazione nazista.

Le reazioni politiche

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, inizialmente aveva deciso di rimuovere la scritta dopo aver ricevuto segnalazioni da esponenti della sinistra locale. Tuttavia, dopo aver subito pressioni da parte di alcuni membri del Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra, ha cambiato idea, affermando che non è tollerabile assistere a “esercizi di arroganza” da parte di chi critica le sue decisioni. Questa inversione di rotta ha ulteriormente alimentato le polemiche, con il sindaco che ha difeso la sua scelta di mantenere la scritta, sottolineando la sua volontà di non cedere a pressioni politiche.

Un simbolo divisivo

La scritta “Merry X Mas” è stata interpretata da alcuni come un riferimento alla “Decima Mas”, un’unità della Repubblica Sociale Italiana nota per le sue azioni contro i partigiani. Questo legame storico ha sollevato interrogativi sulla sensibilità e sul rispetto della memoria collettiva. Andrea Basso, consigliere comunale del PD, ha criticato il sindaco per la sua mancanza di attenzione verso le sensibilità storiche, affermando che la scelta di mantenere la scritta è un segno di menefreghismo nei confronti della memoria di chi ha sofferto durante la guerra.

Un Natale all’insegna del dialogo?

La questione delle luminarie di Natale a Biella mette in luce la difficoltà di trovare un terreno comune in un contesto politico sempre più polarizzato. Michele Magliola, dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha evidenziato come la scelta del sindaco di mantenere la scritta rappresenti un’opportunità mancata per avviare un dialogo costruttivo tra le diverse fazioni politiche. In un periodo in cui il Natale dovrebbe essere un momento di unità e condivisione, le luminarie di Biella si trasformano in un simbolo di divisione e conflitto.