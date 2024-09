L'uomo è stato arrestato dopo aver prima perseguito la sua ex e poi averla aggredito.

Gli ufficiali dei Carabinieri di Borgo Virgilio (Mantova) hanno arrestato un individuo di 50 anni per abuso sessuale e atti di stalking verso la sua ex compagna. L'uomo, dopo la fine della relazione, molestava l'ex partner con continui messaggi telefonici e tentativi di intrusione nella sua abitazione. La vittima denunciò inoltre un episodio di violenza sessuale. L'accusato si trova attualmente in custodia presso l'Istituto Penale di Mantova.

Gli ufficiali dei Carabinieri di Borgo Virgilio (Mantova) hanno messo dietro le sbarre un individuo di mezzo secolo, in seguito a un mandato di arresto emesso dal giudice per le indagini preliminari di Mantova, per un’accusa di abuso sessuale e atti di stalking nei confronti della sua ex compagna. Ci fu un evento in cui l’uomo superò il limite delle molestie e delle minacce, costringendo la donna a sostenere un rapporto intimo contro la sua volontà. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, dopo la fine della relazione, l’uomo cominciò a inondare la sua ex-partner con un numero eccessivo di messaggi telefonici, tra cui minacce, da diverse linee telefoniche per evitare di essere rintracciato. L’ex-partner denunciò inoltre episodi di pedinamento e di soste prolungate sotto la sua residenza, con tentativi di entrata forzata. In una delle denunce presentate alla stazione dei Carabinieri di Borgo Virgilio, la vittima ha affermato di essere stata forzata, in un’occasione, a subire un rapporto sessuale. Il molestatore si trova attualmente in custodia presso l’Istituto Penale di Mantova.