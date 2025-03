M5S: Conte, '5 aprile in piazza per dire no a riarmo, Meloni teme voto Parlamento'

M5S: Conte, '5 aprile in piazza per dire no a riarmo, Meloni teme voto P...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "È importante scendere in piazza tutti il 5 aprile a Roma per dire no a questo piano di riarmo. Per contrastare questo tentativo concreto che stanno realizzando di portare l'Europa a un'economia di guerra. Abbiamo bisogno di un piano di rilancio per la sanità, per l'istruzione, la scuola, la ricerca. Basta tagli in questi settori. Dobbiamo investire per proteggere la nostra manifattura, non per trasformarla in fabbriche di armi". Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, in una intervista ad Antimafia Duemila.

"La manifestazione del 5 aprile a Roma è un passaggio fondamentale. Giorgia Meloni in Parlamento non ha fatto votare sul riarmo. Hanno paura del voto perché sanno che la maggioranza degli italiani non vuole più armi ma ospedali funzionanti, aule di giustizia dove si amministri la legge in modo spedito ed efficace, scuole che siano sempre più ricche di laboratori linguistici, digitali, palestre. Hanno paura di università in cui si faccia ricerca ma ricerca pacifica, non per gli armamenti”.