M5S: Conte a Del Debbio, 'lei ha ruggini con Grillo? Allora non è il solo...'**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Se Grillo verrà alla Costituente? Lo chieda a lui". Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4 risponde così al conduttore Paolo Del Debbio. "Con me non parla -risponde il giornalista- ci sono vecchie ruggini". E Conte: "A questo punto non è il solo…".