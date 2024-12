M5S: Santillo, 'Gasparri a nono mandato e non ha mai lavorato'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Per Maurizio Gasparri il M5S è un pensiero fisso. Oggi arriva a dire che vari esponenti M5S 'vogliono soltanto i soldi dei cittadini, mandati a vita'. Già, lui che in oltre 32 anni è al nono mandato cambiando più volte casacca.Gasparri, uno che non ha mai lavorato!". Così su Facebook il deputato Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S.