Made in Italy, Urso: "Settore eventi è eccellenza e parte identità storica e culturale Paese"

Roma, 21 nov.(Adnkronos) – "Quello dell’eventistica può essere considerato ormai un settore d’eccellenza. Sì, è un’industria: quella degli eventi che rappresenta certamente un’eccellenza del Made in Italy, per la sua capacità di organizzare, attrarre attenzione e suscitare emozione come pochi altri sanno fare". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Questo – ha aggiunto – "fa parte dell’identità storica e culturale dell’Italia sin da quando, millenni fa, si organizzavano eventi a Roma e nelle città dell’Impero, coniugando sport, cultura e arte". Urso ha definito l’industria degli eventi "un palcoscenico della nostra peculiarità nazionale", ricordando che l’Italia "è il Paese con il più grande numero di località e opere riconosciute come patrimonio dell’umanità".