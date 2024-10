Mafia: Colosimo, 'preoccupati e sgomenti per le scarcerazioni per decorrenza termini'**

**Mafia: Colosimo, 'preoccupati e sgomenti per le scarcerazioni per deco...

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – "Desta preoccupazione e sgomento la scarcerazione per decorrenza dei termini di diversi mafiosi a #Palermo, alcuni dei quali sottoposti al 41bis e legati alla figura di Matteo Messina Denaro. Questa è una decisione che mette a repentaglio il brillante lavoro fatto in questi anni dagli inquirenti e dalle forze dell’ordine nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata". Così su X la Presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo. "Personaggi che hanno seminato paura e distruzione, liberi di tornare in quelle terre dove hanno rubato speranza e futuro – dice -“Nessun mafioso è mai libero”; e noi continueremo a contrastare la #mafia con tutte le nostre forze".