Mafia: 'garantiva a Messina Denaro sostentamento economico', arrestato**

Palermo, 29apr. (Adnkronos) – Alle prime ore dell’alba di oggii Carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo a carico di Antonio Messina, 79 anni, inteso “L’Avvocato”, "indagato quale partecipe a Cosa nostra". In particolare, è accusato di aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, "garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico, e per aver mantenuto rapporti con associati mafiosi di diverse articolazioni territoriali della provincia di Trapani, finalizzati all’acquisizione di attività economiche".