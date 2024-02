Mali: Mulè, 'squadra Italia ottiene risultato difficile'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Sono felice per la liberazione dei tre nostri connazionali, Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, sequestrati nel maggio di due anni fa in Mali da un gruppo jihadista. La ‘squadra’ dell’Italia è riuscit...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Sono felice per la liberazione dei tre nostri connazionali, Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, sequestrati nel maggio di due anni fa in Mali da un gruppo jihadista. La ‘squadra’ dell’Italia è riuscita ad ottenere un risultato difficile e per nulla scontato. Per questo vanno ringraziati per l’eccellente lavoro le strutture dell’Agenzia di informazione e sicurezza esterna (Aise) dirette dal generale Gianni Caravelli e del ministero degli Affari esteri guidato da Antonio Tajani, che, con costanza e determinazione, hanno seguito e risolto nel migliore dei modi la vicenda". Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.