Maltempo: assessore Sicilia, 'allerta meteo, cittadini si spostino solo se necessario'

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l'allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandr...

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – "Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l'allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell'Isola comunicate da Rfi a causa dell'allerta rossa e arancione.

Fra le chiusure programmate ci sono linee: Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Sono previste riduzioni di offerta nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, mentre saranno soppressi i primi treni del mattino in quella Piraineto-Marsala.