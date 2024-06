Maltempo: Bonaccini, 'primo pensiero per dispersi e comunità regionale'

Maltempo: Bonaccini, 'primo pensiero per dispersi e comunità regi...

Roma, 1 giu (Adnkronos) – "Il primo pensiero va ai tre dispersi e a tutta la comunità regionale. E' una di quelle tragedie che colpiscono molto. Un anno fa, dalle mie parti, c'è stata quella alluvione drammatica, so cosa vuol dire". Lo ha detto Stefano Bonaccini, capolista per il Pd nel Nord Est alle elezioni europee, nel corso del suo tour in Friuli.