Maltempo: Costa (M5S), 'non basta solidarietà, Governo agisca subito'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Quanto sta avvenendo nelle regioni del Nord è figlio diretto della crisi climatica che stiamo vivendo e che era stata ampiamente anticipata dagli scienziati dell'Ipcc. La violenza degli eventi meteorologici lascia inerme un Paese che ha smesso di programmare azioni di prevenzione. Leggo delle parole di solidarietà del Governo. Non bastano: si agisca per mettere in sicuro le persone e per supportare le imprese". Lo afferma Sergio Costa, deputato M5S, vicepresidente della Camera ed ex ministro dell'Ambiente.

"Ci sono centinaia di sfollati solo oggi, e un territorio in ginocchio: dobbiamo renderci conto -aggiunge- che abbiamo un tema di migranti climatici interni, nostrani, che, quando le luci della cronaca si spengono, rimangono soli con le loro difficoltà. Si agisca subito".