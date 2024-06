Maltempo: Grimaldi (Avs), 'basta climafreghisti, Alpi non sono parco giochi'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Alle popolazioni della Val d’Aosta e del Piemonte, ai loro amministratori locali, ai turisti in quei luoghi colpiti in queste ore da fenomeni climatici estremi, va innanzitutto la nostra vicinanza e solidarietà. Ci auguriamo che i climafreghisti che alb...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Alle popolazioni della Val d’Aosta e del Piemonte, ai loro amministratori locali, ai turisti in quei luoghi colpiti in queste ore da fenomeni climatici estremi, va innanzitutto la nostra vicinanza e solidarietà. Ci auguriamo che i climafreghisti che albergano nelle stanze del Governo non abbiano bisogno di ulteriori episodi drammatici come quelli di queste ultime ore per convincersi che le preoccupazioni di coloro che denunciano gli effetti dei cambiamenti climatici non sono campate per aria. Lo afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Da Palazzo Chigi -aggiunge- si continua a parlare di estremismo e di eco-follia, speriamo che una volta per tutte si convincano che affrontare questa emergenza è una delle priorità per assicurare un futuro a tutti noi a partire dalle Alpi che sono diventate un hotspot dei cambiamenti climatici: da due anni raggiungiamo lo zero termico a 5.200 metri, un record che porta il ghiaccio a fondere anche sulla vetta del Monte Bianco. Il Governo -conclude Grimaldi- deve fare subito un piano di adattamento climatico e smettere di usare le Alpi e il nostro territorio come un parco giochi in maniera del tutto irresponsabile".