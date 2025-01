Situazione attuale della circolazione ferroviaria

La circolazione dei treni sulla linea Reggio Calabria-Paola ha finalmente ripreso un andamento regolare dopo i gravi disagi causati dal maltempo. Tuttavia, i viaggiatori continuano a subire le conseguenze di ritardi significativi e cancellazioni. Secondo quanto riportato da Infomobilità, i treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato tempi di percorrenza aumentati fino a 150 minuti, con alcuni treni che hanno subito ritardi estremi, come l’Intercity Notte 862, che ha accumulato un ritardo di circa 350 minuti, quasi sei ore.

Effetti del maltempo sulla viabilità

Le raffiche di vento, che hanno raggiunto i 50 chilometri orari, hanno provocato danni e disagi anche sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza. La situazione è particolarmente critica nella stazione ferroviaria di Scalea, dove decine di viaggiatori sono rimasti bloccati in attesa di servizi sostitutivi a causa di treni cancellati o in forte ritardo. La linea Alta Velocità per Bolzano ha registrato ritardi fino a 390 minuti, rendendo la situazione ancora più insostenibile per i pendolari e i turisti.

Interventi e misure di sicurezza

In risposta ai disagi, Anas ha disposto la chiusura del traffico sulla statale 18 Tirrena Inferiore a San Nicola Arcella, in corrispondenza del ponte su località Canal Grande, con deviazioni segnalate sul posto. Diverse comunità locali hanno segnalato cadute di alberi a causa del vento, richiedendo l’intervento di operai comunali per rimuovere i pericoli. A Paola, un pino è caduto sulla scalinata dell’ingresso dell’ospedale San Francesco, fortunatamente senza causare feriti. Anche a Santa Maria del Cedro si sono verificati eventi simili, con alberi abbattuti dalle forti raffiche.

Prospettive future e comunicazioni ufficiali

Nonostante la ripresa della circolazione ferroviaria, i sindaci di diversi comuni hanno prorogato le ordinanze di chiusura delle scuole, emesse in precedenza per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione rimane sotto osservazione, con Fs Italiane che ha comunicato la sospensione della circolazione ferroviaria lungo la linea Salerno-Reggio Calabria in alcuni tratti, a causa della presenza di oggetti metallici sulla linea e delle intense piogge. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione, ma al momento non è possibile attivare collegamenti alternativi con autobus a causa dell’interruzione della viabilità stradale.