Precipitazioni nevose in Campania

Negli ultimi giorni, il sud di Salerno è stato colpito da forti precipitazioni nevose che hanno interessato in particolare i territori degli Alburni, della Valle del Tanagro e del Vallo di Diano. Le nevicate, iniziate già dalle prime ore del mattino, non hanno risparmiato nemmeno le aree collinari a bassa quota, creando una situazione di emergenza per i residenti e per gli automobilisti.

Situazioni critiche e interventi in corso

Le zone più colpite includono Caggiano e Montesano sulla Marcellana, dove i disagi sono stati maggiori. I mezzi spazzaneve e gli spargisale sono stati mobilitati per garantire la sicurezza delle strade principali e prevenire l’estensione dei disagi ad altre arterie viarie. Tuttavia, nonostante gli sforzi, si segnalano rallentamenti e difficoltà nel traffico, con molti automobilisti costretti a rimanere bloccati a causa dell’accumulo di neve su strade secondarie.

Prudenza e divieti di circolazione

Attualmente, la situazione nel tratto autostradale dell’A2 che attraversa il Vallo di Diano sembra sotto controllo, senza particolari disagi segnalati. Tuttavia, la Polstrada di Sala Consilina e il Centro Operativo Autostradale (Coa) invitano alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari. È importante ricordare che è vietata la circolazione sull’autostrada per i veicoli non equipaggiati con pneumatici invernali o catene da neve, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Previsioni e monitoraggio della situazione

Le previsioni meteorologiche indicano che le precipitazioni nevose continueranno nel corso della giornata, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione. Le autorità locali stanno seguendo attentamente l’evoluzione del maltempo, pronti a intervenire in caso di necessità. La sicurezza dei cittadini rimane la priorità assoluta, e si invitano tutti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.