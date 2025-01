Una tempesta di mare colpisce Capri

La Campania è attualmente sotto l’effetto di una tempesta di mare che ha portato forti venti di grecale, isolando l’isola di Capri dalla terraferma. A partire da questa mattina, i collegamenti marittimi con Napoli e Sorrento sono stati interrotti, lasciando i residenti e i turisti in difficoltà. Le condizioni meteorologiche avverse, aggravate da un’intensificazione del vento durante la notte, hanno reso impossibile qualsiasi operazione di traghettamento.

Neve copiosa nelle zone interne

Oltre al maltempo marittimo, la neve sta cadendo copiosa nelle aree montane e collinari della Campania. Le precipitazioni nevose hanno colpito in particolare i territori degli Alburni, della Valle del Tanagro e del Vallo di Diano, a sud di Salerno. Le prime ore del mattino hanno visto una nevicata intensa, che ha imbiancato anche le zone a bassa quota. Situazioni critiche si registrano a Caggiano e Montesano sulla Marcellana, dove le scuole potrebbero rimanere chiuse domani.

Interventi di soccorso in corso

Il maltempo ha richiesto anche interventi di soccorso. Un escursionista di 27 anni, originario di Bari, è stato salvato dal Soccorso Alpino dopo essere rimasto bloccato sul massiccio del Pollino, in Basilicata. L’uomo, che aveva subito una caduta, è stato trovato a 1.800 metri di quota e soccorso da tre squadre. Le sue condizioni non sono gravi, ma l’intervento ha messo in evidenza i rischi legati alle escursioni in condizioni meteorologiche avverse.

Disagi nella circolazione stradale

A Potenza, la neve ha raggiunto un’altezza compresa tra 15 e 20 centimetri, creando difficoltà nella circolazione. I mezzi di soccorso sono al lavoro per migliorare la situazione, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati nella rimozione di alberi caduti e nel soccorso di automobilisti in difficoltà. Si sta valutando la chiusura delle scuole per domani, in considerazione delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.