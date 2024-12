Un Natale sotto il segno del maltempo

Con l’avvicinarsi del Natale, l’Italia si trova a fare i conti con un’ondata di maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud del paese. Le previsioni meteo indicano un aumento delle condizioni avverse, con forti raffiche di vento e mareggiate che stanno causando danni significativi. In Sicilia, ad esempio, le raffiche hanno divelto tetti e fatto cadere alberi, creando disagi per i residenti e i turisti. A Scilla, in provincia di Reggio Calabria, le mareggiate hanno invaso il lungomare, danneggiando le strutture e rendendo difficile la circolazione.

Neve al nord: Cervinia sotto la tormenta

Se al sud il maltempo si manifesta con vento e mare, al nord è la neve a dominare la scena. Cervinia, località sciistica in Val d’Aosta, è stata colpita da una vera e propria tormenta di neve, che ha portato a un accumulo significativo di neve fresca. Questo fenomeno ha reso le piste da sci perfette per gli appassionati, ma ha anche creato problemi di viabilità e sicurezza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, cercando di garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono miglioramenti significativi. Il maltempo continuerà a imperversare su gran parte dell’Italia, con possibilità di ulteriori nevicate al nord e venti forti al sud. Gli esperti avvertono che è fondamentale prestare attenzione agli avvisi meteo e adottare le necessarie precauzioni. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normalità nelle zone colpite, ma è chiaro che il maltempo avrà un impatto sulle celebrazioni natalizie di quest’anno.