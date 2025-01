Un’ondata di maltempo senza precedenti

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata investita da un’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio diverse regioni, con un focus particolare su Toscana e Liguria. Le forti piogge hanno causato allagamenti e frane, costringendo le autorità locali a intervenire in modo tempestivo per garantire la sicurezza dei cittadini. A Chiavari, in provincia di Genova, l’esondazione del fiume Entella ha creato situazioni di emergenza, mentre in Val Fontanabuona quattro famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale.

Disagi e interruzioni nella viabilità

La situazione a Firenze è altrettanto critica: la pioggia incessante e il forte vento hanno creato disagi significativi alla viabilità cittadina. Le linee di tram T1 e T2 hanno dovuto interrompere il servizio a causa delle condizioni avverse. La polizia municipale ha segnalato numerosi interventi per allagamenti stradali in diverse zone della città, dall’Oltrarno al Galluzzo. In alcune aree, come Soffiano, le strade sono risultate sommerse, intrappolando automobilisti nei loro veicoli.

Monitoraggio costante e allerta arancione

Fuori Firenze, la situazione non sembra migliorare. A Vaglia, una frana ha interrotto la viabilità lungo la Bolognese, mentre sulla FiPiLi l’acqua ha invaso il tratto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, causando lunghe code e rallentamenti. La perturbazione sta interessando l’intera regione, spostandosi dalla costa livornese verso le province di Empoli, Pistoia e Prato. A Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, sono stati registrati oltre 216 mm di pioggia in sole 24 ore, con i corsi d’acqua come il Magra e il Bagnone sotto monitoraggio costante. La Regione ha diramato un’allerta arancione per le zone settentrionali, mentre le previsioni indicano che l’instabilità potrebbe persistere nelle prossime ore.