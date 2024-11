Una perturbazione in arrivo

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata colpita da una perturbazione proveniente dall’Europa centrale, portando con sé aria fredda e venti forti. Questo cambiamento climatico ha causato un abbassamento significativo delle temperature, con punte di freddo in molte regioni. Le autorità meteorologiche hanno emesso avvisi di allerta arancione per diverse zone, segnalando il rischio di mareggiate e danni potenziali.

Venti forti e danni alle infrastrutture

In particolare, la Toscana ha subito gli effetti più devastanti di questa ondata di maltempo. I venti hanno raggiunto velocità superiori ai 100 km orari, causando la caduta di alberi e danni alle infrastrutture. Le strade sono state bloccate e i servizi pubblici hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà nel ripristinare la normalità. La situazione è stata ulteriormente complicata dalle mareggiate che hanno colpito le coste, con onde alte fino a otto metri registrate alla Gorgona.

Rischi e precauzioni

Le autorità locali hanno invitato i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza. È fondamentale evitare di avventurarsi in zone a rischio e di rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche. Le mareggiate rappresentano una minaccia non solo per le abitazioni costiere, ma anche per la navigazione marittima, con numerosi porti che hanno dovuto interrompere le attività per garantire la sicurezza.