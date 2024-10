Maltempo in Liguria: smottamenti del terreno e straripamenti dei corsi d'acqua.

Emergenza maltempo in Liguria: piogge torrenziali, allerta rossa e danni diffusi

La terra che scivola, il mare che assume una colorazione marrone, i corsi d’acqua che straripano, sommergendo strade e abitazioni. Queste sono le immagini che giungono dalla Liguria. Un’ondata di maltempo colpisce la Regione, con piogge incessanti in corso da diverse ore. L’allerta è arancione sulla riviera di Ponente e rossa su quella di Levante. Nella zona interna di Genova si registrano danni e disagi. La situazione è particolarmente grave in Valle Stura, dove si sono accumulati oltre 300 mm di pioggia in un giorno. Anche a Campo Ligure si segnalano precipitazioni eccezionali.

Danni e disagi nella zona interna di Genova

La zona interna di Genova è stata colpita duramente dalle piogge incessanti. Strade allagate e frane hanno causato danni e disagi alla popolazione. I soccorsi sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare la viabilità.

Situazione critica in Valle Stura

La Valle Stura è una delle zone più colpite dalla pioggia intensa. Con oltre 300 mm di pioggia accumulati in un solo giorno, i corsi d’acqua sono straripati, causando allagamenti e danni alle abitazioni. Le autorità locali stanno lavorando per gestire l’emergenza e fornire assistenza alla popolazione colpita.

Precipitazioni eccezionali a Campo Ligure

A Campo Ligure si sono verificate precipitazioni eccezionali durante il maltempo. Le piogge intense hanno causato allagamenti e problemi alla circolazione stradale. Le autorità locali sono impegnate nel ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini.