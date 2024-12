Un inverno anticipato in Molise

La regione Molise è attualmente sotto l’influenza di un’ondata di maltempo che ha portato freddo e nevicate già dalla notte scorsa. Le temperature sono scese drasticamente, con valori che si avvicinano allo zero, creando condizioni invernali che non si vedevano da tempo. Le prime nevicate hanno interessato le zone collinari, a partire da circa 700 metri di altitudine, e i fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa anche nella città di Campobasso.

Accumuli significativi in montagna

Le precipitazioni nevose sono state particolarmente abbondanti nelle aree montuose. A Capracotta, nel comune di Isernia, sono stati registrati accumuli di neve fino a 20 centimetri, mentre i monti di Campitello Matese, in provincia di Campobasso, hanno visto temperature scendere fino a tre gradi sotto zero. Questi eventi climatici non solo influenzano la vita quotidiana dei residenti, ma pongono anche sfide significative per la viabilità e la sicurezza pubblica.

Allerta meteo e precauzioni

In risposta a questa situazione, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per l’intera giornata odierna. È fondamentale che i cittadini prestino attenzione alle indicazioni delle autorità e adottino le necessarie precauzioni. Le strade potrebbero diventare scivolose e le condizioni di guida potrebbero risultare pericolose. È consigliabile limitare gli spostamenti non essenziali e, se necessario, utilizzare pneumatici invernali o catene da neve per garantire la sicurezza durante la guida.