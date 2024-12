Le nevicate nel sub-appennino dauno

Negli ultimi giorni, il sub-appennino dauno, in provincia di Foggia, è stato colpito da intense nevicate che hanno creato non pochi disagi alla circolazione stradale. I comuni montani, tra cui Motta Montecorvino e Pietramontecorvino, hanno visto un accumulo di neve che ha reso difficile l’accesso e la mobilità per gli automobilisti. Le temperature rigide e le condizioni meteorologiche avverse hanno spinto le autorità locali a mettere in atto misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Interventi tempestivi dei mezzi comunali

In particolare, a Motta Montecorvino, due automobili sprovviste di pneumatici da neve sono rimaste bloccate all’ingresso del paese. Fortunatamente, i mezzi del comune sono intervenuti prontamente per soccorrere gli automobilisti in difficoltà. I mezzi spazzaneve hanno lavorato incessantemente per liberare le arterie stradali, permettendo così il ripristino della viabilità. Anche lungo la provinciale per Pietramontecorvino, un altro automobilista ha avuto bisogno di assistenza, e ancora una volta, i mezzi comunali sono stati fondamentali per garantire i soccorsi.

Situazione generale e previsioni future

Le nevicate non si sono limitate solo ai comuni del sub-appennino, ma hanno interessato anche altre aree, come Carlantino e alcune zone del Gargano. Tuttavia, non sono stati segnalati ulteriori disagi significativi. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a prepararsi per eventuali ulteriori precipitazioni. È fondamentale che i cittadini prestino attenzione alle condizioni meteorologiche e adottino le necessarie precauzioni, specialmente quando si trovano a viaggiare in aree montane durante l’inverno.