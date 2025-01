Maltempo in Sardegna: allerta rossa e disagi in aumento

Situazione attuale in Sardegna

La Sardegna sta affrontando una grave ondata di maltempo che ha portato all’attivazione dell’allerta rossa per rischio idrogeologico in tutta la parte orientale dell’isola. La sala operativa regionale integrata della protezione civile ha comunicato che, fino alle 11 di questa mattina, non sono state registrate particolari criticità, ma i segnali di disagio iniziano a farsi sentire. Diverse segnalazioni di cadute di alberi e blackout elettrici hanno interessato vari comuni, creando preoccupazione tra i residenti.

Disagi e danni segnalati

Nel centro urbano di Iglesias, sono stati segnalati alberi caduti, mentre sulla strada statale 198 e nella SS 554, si sono verificati incidenti simili. A Burcei, un albero è caduto su una strada, e un palo della luce è stato abbattuto in via Cimitero. Anche la SS 131 ha subito danni, con un ramo caduto nella località Scala di Giocca. Questi eventi hanno reso necessarie chiusure temporanee delle strade per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Interventi e misure di sicurezza

Le autorità locali stanno attuando misure di sicurezza per far fronte alla situazione. La Sp Ter Pratobello-Fonni è stata chiusa per consentire l’ispezione della Diga Govossai, mentre la statale 389 è attualmente impraticabile a causa dell’esondazione del fiume. A Oschiri, il rio Rizzolu ha esondato, causando ulteriori problemi. Anche la provinciale 24 ha visto la presenza di detriti e acqua, rendendo difficile il transito. In Gallura, il comune di Berchidda ha emesso un avviso per fermare la viabilità rurale in diverse località a causa della piena dei corsi d’acqua.