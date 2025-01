Maltempo in Sardegna: tregua temporanea ma allerta idrogeologica continua

La situazione meteorologica in Sardegna migliora, ma l'allerta rimane alta per i corsi d'acqua.

Un miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche

Negli ultimi giorni, la Sardegna ha vissuto un’intensa ondata di maltempo, con precipitazioni significative che hanno colpito soprattutto il settore orientale dell’isola. Tuttavia, nelle ultime ore, le piogge si sono attenuate, concedendo una tregua ai cittadini e alle autorità locali. Nonostante questo miglioramento, l’allerta idrogeologica di colore arancione rimane in vigore fino alle 18, a causa dei rischi associati ai corsi d’acqua e alle dighe, che continuano a essere monitorati dalla Protezione civile regionale.

Monitoraggio dei corsi d’acqua e delle dighe

La Protezione civile ha intensificato il monitoraggio dei corsi d’acqua, in particolare del Flumendosa, che a Ponte Brecca ha superato la soglia S2, raggiungendo i 3.36 metri, sebbene stia mostrando segni di diminuzione. Altri corsi d’acqua, come il Cedrino a Bartara e a Onifai, sono anch’essi sopra la soglia S2, con valori rispettivamente di 0.91 metri e 2.48 metri, mantenendo una stabilità preoccupante. Queste misurazioni evidenziano la necessità di un attento monitoraggio per prevenire potenziali allagamenti e danni alle infrastrutture.

Pre-allerta per le dighe del Nuorese

Particolare attenzione è rivolta alle dighe del Nuorese, come quella di Maccheronis, che sta scaricando acqua con una portata di 130 metri cubi al secondo. Anche le dighe di Nuraghe Arrubiu, Monti di Deu e Govossai stanno gestendo flussi significativi, con il bacino di Gusana che continua a ricevere acqua in eccesso. La Diga di Pedra ‘e Othoni, con una portata di 170 m3/s, è un altro punto critico da monitorare. La situazione rimane delicata e le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti e a seguire le indicazioni della Protezione civile.