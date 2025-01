Maltempo nel meridione: disagi e cancellazioni per i treni

Situazione critica per il trasporto ferroviario

Il maltempo che ha colpito il meridione d’Italia ha avuto ripercussioni significative sul trasporto ferroviario. Nove treni, tra Alta Velocità e Intercity, sono stati cancellati o limitati, mentre altri cinque sono rimasti fermi, creando disagi per migliaia di pendolari e viaggiatori. La situazione è particolarmente critica sulla linea Salerno-Reggio Calabria, dove i ritardi si sono accumulati nel corso della giornata.

Ritardi e cancellazioni: le cause

Le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti piogge e venti intensi, hanno costretto le autorità ferroviarie a prendere misure precauzionali. Sulla linea Reggio-Paola, ad esempio, è stata imposta una riduzione della velocità a causa dei danni causati dal maltempo tra Longobardi e Cetraro. Questi eventi hanno reso necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario.

Impatto sui viaggiatori e soluzioni temporanee

I viaggiatori hanno dovuto affrontare lunghe attese e incertezze riguardo ai loro spostamenti. Le compagnie ferroviarie hanno attivato canali di comunicazione per informare i passeggeri sulle cancellazioni e sui ritardi, ma nonostante ciò, molti si sono trovati a dover cercare alternative per raggiungere le loro destinazioni. In risposta a questa situazione, sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi su alcune tratte, ma la domanda ha superato l’offerta, causando ulteriori disagi.