Piogge torrenziali colpiscono il Centro-Nord: allerta per fiumi in piena e criticità in Lombardia

Un’altra notte e una mattina di forti piogge al Centro-Nord, a partire dal violento temporale che ha colpito Milano all’alba, per poi estendersi alle mareggiate tra Liguria e Toscana e ai rovesci intensi nel Nord Est. Anche nelle zone dove è apparso il sole durante il giorno, i fiumi in piena continuano a essere monitorati. L’attenzione resta alta sul levante ligure, sul Trentino e sul Parmense. In Lombardia si registrano molte criticità.

Temporali e mareggiate

Le forti piogge hanno causato numerosi temporali e mareggiate lungo le coste della Liguria e della Toscana. Le onde alte hanno provocato danni alle infrastrutture costiere e allagamenti nelle zone a rischio. Le autorità locali stanno lavorando per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Situazione dei fiumi

I fiumi del Centro-Nord sono in piena a causa delle intense precipitazioni. Le squadre di emergenza sono impegnate nel monitoraggio costante dei livelli dell’acqua e nella prevenzione di eventuali allagamenti. È importante seguire le indicazioni delle autorità e prestare attenzione alle zone a rischio.

Criticità in Lombardia

In Lombardia, la situazione è particolarmente critica. Numerose strade sono state chiuse a causa di allagamenti e frane. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e garantire l’assistenza ai cittadini colpiti. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.