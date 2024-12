Oltre 100mila persone in piazza per opporsi a un decreto considerato liberticida.

Uniti contro il ddl sicurezza

Sabato scorso, Roma ha visto una delle manifestazioni più imponenti degli ultimi anni, con oltre 100mila persone unite contro il ddl sicurezza, un provvedimento che molti considerano una minaccia per i diritti civili e la democrazia. Gli organizzatori, tra cui studenti, sindacati e associazioni, hanno dato vita a un corteo che ha attraversato la città, partendo da piazzale del Verano e culminando in piazza del Popolo. Tra i partecipanti, anche volti noti del mondo dello spettacolo e della politica, come Valerio Mastandrea ed Elio Germano, che hanno espresso il loro dissenso verso le politiche governative.

Le ragioni della protesta

La protesta è stata alimentata da un forte sentimento di preoccupazione riguardo a un decreto che, secondo i manifestanti, non solo limita la libertà di espressione, ma reprime anche il dissenso politico. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato come il concetto di sicurezza proposto dal governo sia distorto, affermando che i cittadini non chiedono repressione, ma la possibilità di vivere in sicurezza nelle loro città. “Chiedono di poter uscire la sera senza timore di essere aggrediti”, ha dichiarato Conte, evidenziando la necessità di un approccio più umano e inclusivo alla sicurezza pubblica.

Un corteo di solidarietà e resistenza

Il corteo ha visto la partecipazione di oltre 200 sigle, tra cui Cgil, Anpi e Arci, che hanno sfilato con striscioni e cartelli che denunciavano la deriva autoritaria del governo. “Dittatura senza democrazia, senza libertà, senza sicurezza” recitava uno dei cartelli, mentre un grande manifesto sul camion di apertura del corteo esprimeva il sentimento di resistenza: “Se voi fate il fascismo, noi seminiamo resistenza”. La manifestazione ha rappresentato non solo un’opposizione al ddl sicurezza, ma anche un momento di unità tra diverse realtà sociali e politiche, tutte unite nella lotta per i diritti e la libertà.

Il futuro della mobilitazione

Gli organizzatori hanno dichiarato che questa manifestazione è solo l’inizio di un percorso di mobilitazione che continuerà in tutto il Paese. Gli studenti dell’Università Sapienza, che hanno occupato la facoltà di Lettere in segno di protesta, hanno ribadito l’importanza di costruire un’opposizione giovanile e universitaria al ddl sicurezza. “Vogliamo un modello di formazione accessibile e gratuito, non una repressione dei diritti”, hanno affermato, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale nelle politiche governative. La lotta per la libertà e i diritti continua, e il messaggio è chiaro: non ci fermeremo finché non verranno ascoltate le nostre voci.