Un corteo a Roma e presidi in tutta Italia per difendere la democrazia

Un corteo che accende la speranza

Il coro “siamo tutti antifascisti” risuona forte tra le strade di Roma, mentre un corteo di manifestanti, armati di fiaccole accese, si snoda verso largo di Torre Argentina. Questa manifestazione, organizzata dalla Rete no ddl sicurezza, rappresenta una risposta collettiva e determinata contro le recenti misure legislative che, secondo i partecipanti, minacciano i fondamenti della democrazia italiana. La presenza di studenti e cittadini comuni, in una piazza blindata dalle forze dell’ordine, evidenzia l’importanza di questa mobilitazione.

La voce della protesta

“Non toccherete la nostra democrazia”, è il messaggio chiaro e diretto che i manifestanti ripetono con forza. La frustrazione nei confronti di un governo che, secondo loro, sta scivolando verso pratiche autoritarie, è palpabile. “Due anni con un governo fascista sono tanti, troppi. Non saremo la nuova Ungheria”, affermano, sottolineando la loro determinazione a non abbassare la testa di fronte alla censura e alla repressione. La fiaccolata, simbolo di resistenza, si fa portavoce di un’idea di società inclusiva e democratica.

Una mobilitazione diffusa

La giornata di protesta non si limita a Roma. In diverse città italiane, tra cui Empoli, Bologna, Napoli, Reggio Emilia e Asti, si sono svolti presidi e manifestazioni. Lo slogan “Portiamo 100 mila luci contro il buio del regime” riassume l’intento di illuminare le ombre che si allungano sulla libertà di espressione e sui diritti civili. La Rete no ddl sicurezza ha organizzato eventi in luoghi simbolo, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini in questa battaglia per la democrazia.

Il contesto politico attuale

Il ddl sicurezza, al centro delle contestazioni, è visto come un attacco diretto alle libertà fondamentali. Le preoccupazioni riguardano non solo la gestione dell’ordine pubblico, ma anche la potenziale limitazione dei diritti civili. In un clima di crescente polarizzazione politica, la risposta della società civile diventa cruciale. Le manifestazioni di oggi rappresentano un momento di unità e determinazione, un richiamo alla responsabilità collettiva per difendere i valori democratici che sono alla base della società italiana.