Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Spiace l’avversione al nostro emendamento sul canone Rai. Si tratta di una proposta di buonsenso a tutela degli utenti. Una volta FI era a favore del taglio delle tasse per i cittadini”. Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, primo firmatario dell’emendamento.
Manora: Bergesio (Lega), 'su canone Rai proposta buonsenso, una volta Fi era per taglio tasse'
