Manovra: Ascani, 'su tagli dati smentiscono retorica governo'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Una manovra di tagli. Al settore dell’auto, circa 4,6 miliardi in meno nel Fondo per la riconversione della filiera. Alla sanità con 19 miliardi di euro mancanti da qui al 2030. O ancora alla scuola, settore che registra un record storico, nessuno aveva più previsto tagli dai tempi della Gelmini: e invece anche qui oltre 7.800 posti in meno per il personale. Dati e numeri che smentiscono la retorica trionfalistica del governo. E, come se non bastasse, dopo Confindustria, Gimbe, Bankitalia e Istat, arriva in queste ore un nuovo allarme da Svimez, che smonta la propaganda meloniana: brusca frenata per il Sud – la ‘locomotiva d’Italia’ come l’aveva definita la premier non più tardi di un mese fa – per via di tagli di 5,3 miliardi di euro al Meridione nel triennio 2025-2027. Non c’è visione, non c’è prospettiva di crescita. Solo mancette e spiccioli per pochi, mentre interi settori e aree del Paese – soprattutto quelle in maggiori difficoltà – vedono sparire speranze di rilancio”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.