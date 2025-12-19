Manovra: Boccia, 'Giorgetti venga in aula o si dimetta'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - ﻿“La legge di Bilancio non è pronta. È in ritardo enorme. C’è una confusione gigantesca nel governo. C’è una guerra evidente tra i partiti della maggioranza e dentro il partito del ministro dell’Economia. Abbiamo assis...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – ﻿“La legge di Bilancio non è pronta. È in ritardo enorme. C’è una confusione gigantesca nel governo. C’è una guerra evidente tra i partiti della maggioranza e dentro il partito del ministro dell’Economia. Abbiamo assistito al match tra Giorgetti e Salvini. Solo 3 giorni fa Giorgetti era venuto qui in Senato con un emendamento che cambiava di fatto la manovra.

Stanotte questo emendamento è stato cancellato. Il ministro è stato smentito su tutta la linea. A questo punto Giorgetti venga in Parlamento e se non è in grado di fare il ministro presenti le dimissioni. Il meraviglioso governo che Giorgia Meloni ha raccontato l’altro giorno in aula non esiste”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto in aula a Palazzo Madama.