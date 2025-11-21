Manovra: Braga, 'costi aumentano, dal governo solo propaganda'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "L’inflazione cala, i prezzi no. Dall’alimentare ai trasporti, dall’energia agli affitti, non è solo un problema di numeri: è una realtà che incide sulle scelte quotidiane di milioni di persone e amplifica le disuguaglianze. Men...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "L’inflazione cala, i prezzi no. Dall’alimentare ai trasporti, dall’energia agli affitti, non è solo un problema di numeri: è una realtà che incide sulle scelte quotidiane di milioni di persone e amplifica le disuguaglianze. Mentre il Governo resta prigioniero di annunci e interventi frammentati, le famiglie vedono erodersi il proprio potere d’acquisto e le imprese, soprattutto le piccole e medie, affrontano costi che mettono a rischio investimenti e occupazione.

Servono misure strutturali, non ideologie". Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Le spese crescono più degli stipendi e nella legge di bilancio Giogetti-Meloni non c’è una strategia per promuovere né sviluppo né giustizia sociale. Il Paese merita una risposta all’altezza delle difficoltà che sta vivendo, non un Governo prigioniero della sua propaganda".