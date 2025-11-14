Manovra: Cangiano (FdI), 'nostro emendamento su abusivismo garantirà equità'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Con un emendamento di Fratelli d’Italia presentato alla manovra di bilancio 2025, si apportano modifiche per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. In particolare, si riaprono i termini della sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003.

All’epoca, infatti, alcuni cittadini riuscirono a regolarizzare la propria posizione, mentre altri, pur avendo effettuato i pagamenti richiesti, ne rimasero esclusi. Con questo emendamento, viene dunque garantita equità a chi, in passato, è stato ingiustamente escluso pur avendo versato quanto previsto". Così Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Un errore commesso dalla regione Campania stessa, amministrata dal centrosinistra, nel recepimento della norma nazionale. La possibilità di accedere alla 'sanatoria' sarà comunque affidata alle regioni, che dovranno definire modalità e criteri attraverso apposite leggi, fermo restando il principio che non potrà essere regolarizzato chi ha costruito in aree soggette a rischio idrogeologico. con questo emendamento, vogliamo dare a questi ultimi una nuova opportunità, nel rispetto delle regole. Ecco come realmente si aiutano gli italiani: fornendo loro le opportunità giuste e regolari per riuscire a veder garantiti i propri diritti", conclude.