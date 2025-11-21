Manovra: Faraone, 'emendamento Biancofiore passo indietro a scapito malati'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Evidentemente non contenta dello stato già disastroso del sistema sanitario, la maggioranza cerca di demolire anche le legge sulle responsabilità professionali del personale medico: si tratterebbe di un pericolosissimo passo indietro a scapito prima di tutto dei malati”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva, a proposito dell'emendamento alla legge di Bilancio della senatrice Micaela Biancofiore sulla responsabilità del personale sanitario.
“Smontare l’impianto della legge Gelli-Bianco -aggiunge- contraddice addirittura le promesse del Governo, che assicura di lavorare per garantire uno scudo penale ai medici. Il centrodestra sembra puntare di fatto ad azzoppare la sanità pubblica ricreando la zavorra della medicina difensiva. Una mossa sconsiderata che avrebbe come unico effetto quello di aggravare ulteriormente la spesa sanitaria e rallentare le cure. Contrasteremo questo pericoloso tentativo”.