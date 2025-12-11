Manovra: flash mob Avs alla Camera, 'stipendio bloccato, Natale dimezzato'

Roma, 11 dic (Adnkronos) - Questo "è un Natale tagliato: saranno tagliati i regali, le spese fondamentali della maggioranza dei cittadini di questo Paese". Lo ha detto Nicola Fratonianni che, con Angelo Bonelli e i parlamentari di Avs, ha animato un flash mob davanti alla Camera dei...

Roma, 11 dic (Adnkronos) – Questo "è un Natale tagliato: saranno tagliati i regali, le spese fondamentali della maggioranza dei cittadini di questo Paese". Lo ha detto Nicola Fratonianni che, con Angelo Bonelli e i parlamentari di Avs, ha animato un flash mob davanti alla Camera dei deputati con panettone, pandoro, pacchi regalo vuoti e lo striscione 'Stipendio bloccato.

Natale dimezzato'.

"Questo è il governo della sega, segano tutto: stipendi, Servizio sanitario nazionale, diritti delle persone -ha proseguito Fratoianni-. Forse hanno preso spunto dall'amico Milei, ma questa non è la soluzione. Servono risposte diverse e noi abbiamo le soluzioni. La prima è lo 'sblocca stipendi': aumentare ogni anno gli stipendi adeguandoli all'inflazione per rispondere a una crisi del potere di acquisto che relega il nostro Paese agli ultimi posti".