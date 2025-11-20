Manovra: Foti, 'probabilmente ci farà rientrare da procedura di deficit aperta da Europa'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "L’Italia, con 3 mila miliardi e oltre di debito pubblico, ha spazi fiscali di bilancio molto limitati. Non è più il tempo di leggi di bilancio ‘spendi e spandi’, oggi è il tempo di manovre rigorose ma che portino una politica d...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "L’Italia, con 3 mila miliardi e oltre di debito pubblico, ha spazi fiscali di bilancio molto limitati. Non è più il tempo di leggi di bilancio ‘spendi e spandi’, oggi è il tempo di manovre rigorose ma che portino una politica di investimenti redditizia. Non è detto che una legge di bilancio di 30 miliardi significhi che è fatta bene e quella di 18 miliardi sia una legge di bilancio fatta male".

Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, rispondendo alle domande degli studenti dell’Università LUMSA durante l’incontro 'intervistiamo il ministro'.

"Perché da una parte si possono buttare via dei soldi, dall’altra si possono spendere quei soldi in modo produttivo che consenta alla nazione, come probabilmente ci permetterà di fare fin da quest’anno, di rientrare dalla procedura di deficit aperta dall’Europa", conclude.