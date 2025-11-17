Manovra: Fratoianni, 'propongono ennesimo condono e lisciano il pelo ad abusivismo edilizio'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "In Campania la destra va a proporre il condono edilizio, nel frattempo si preparano a firmare le intese per l’autonomia differenziata con Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte, prima del comizio finale di Giorgia Meloni in Veneto. Ci sta lavorando alacremente ...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "In Campania la destra va a proporre il condono edilizio, nel frattempo si preparano a firmare le intese per l’autonomia differenziata con Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte, prima del comizio finale di Giorgia Meloni in Veneto. Ci sta lavorando alacremente Calderoli, sempre lui: quell’autonomia differenziata che è stata svuotata e bocciata dalla Corte Costituzionale, torna ancora come ossessione dei leghisti e come un incubo per il Paese, soprattutto per le popolazioni del Mezzogiorno".

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Ma alla destra non importa proprio nulla della coesione dell’Italia, dei diritti dei cittadini italiani – prosegue – e della salvaguardia dell’unità vera e sostanziale del Paese. Pensano a lisciare il pelo all'abusivismo edilizio piuttosto che a proteggere i cittadini dagli effetti estremi di quei cambiamenti climatici, che anche oggi stanno purtroppo causando altre vittime".

"Insomma un cosa è chiara: questa destra continua a usare le Istituzioni e i provvedimenti legislativi come merce di scambio, solo per raccattare qualche voto in più, tutto il resto non conta a partire dall’interesse collettivo. Vanno fermati prima che finiscano di devastare l’Italia", conclude.