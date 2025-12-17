Manovra: Fratoianni, 'su pensioni destra peggiora legge Fornero, si scusino'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Questo era Matteo Salvini pochi giorni prima delle elezioni: ‘Qual’è l’impegno della Lega? Azzerare la legge Fornero e avviare quota 41, e se ci avrete dato il voto e avremo vinto le elezioni e non avremmo fatto quello che ho detto siete tit...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Questo era Matteo Salvini pochi giorni prima delle elezioni: ‘Qual’è l’impegno della Lega? Azzerare la legge Fornero e avviare quota 41, e se ci avrete dato il voto e avremo vinto le elezioni e non avremmo fatto quello che ho detto siete titolati a spernacchiare’ Ecco sono ormai tre anni che sono al governo e non solo non hanno cancellato la famigerata legge Fornero ma l’hanno addirittura peggiorata".

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social.

"I pochi spiccioli che avevano messo sulle pensioni nella manovra li hanno dirottati rapidamente verso altri lidi, – prosegue il leader di SI – rispondendo sempre ai soliti interessi. E hanno punito chi ha lavorato più di quarant’anni e chi ha speso migliaia di euro per riscattare la laurea. Lo volete sapere qual è il risultato finale? 33 mesi in più per andare in pensione, sono quasi quasi tre anni di vita, l’ennesima promessa tradita. Non so se Salvini debba essere spernacchiato, questo lo decideranno i cittadini italiani. Quello che so per certo è che Giorgia Meloni si è trasformata in Giorgia Fornero. Questi della destra dovrebbero vergognarsi, e dovrebbero chiedere scusa – conclude Fratoianni – ai cittadini a cui hanno estorto il voto con promesse vuote e che hanno rapidamente tradito".