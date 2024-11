Manovra: Gasparri, 'tassare colossi web, il resto discussioni provinciali'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Bisogna far pagare chi non paga nulla di tasse ovvero i colossi del web che sono anche presenti come piattaforme, vedi Amazon Prime ed altri. Il problema è non farsi massacrare dai colossi della rete. Questo è il problema, il resto sono discussioni mol...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Bisogna far pagare chi non paga nulla di tasse ovvero i colossi del web che sono anche presenti come piattaforme, vedi Amazon Prime ed altri. Il problema è non farsi massacrare dai colossi della rete. Questo è il problema, il resto sono discussioni molto provinciali e non decisive.Noi siamo per un equilibrio di sistema perché aumentando la raccolta pubblicitaria della Rai ne soffrirebbero i giornali che già sono in grande difficoltà". Così il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervistato da 'Affaritaliani.it'.