Manovra: Paita (Iv), 'nessuna risposta sulla bassa crescita'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “L’Italia cresce poco e l’impatto del Pnrr sta svanendo. Colpa delle politiche miopi e senza visione del governo, che ha solo alzato le tasse e sprecato le risorse del piano, perdendo anni in rimodulazioni continue. E questa manovra non dà rispost...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “L’Italia cresce poco e l’impatto del Pnrr sta svanendo. Colpa delle politiche miopi e senza visione del governo, che ha solo alzato le tasse e sprecato le risorse del piano, perdendo anni in rimodulazioni continue. E questa manovra non dà risposte”. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente della commissione Bilancio di palazzo Madama.

“Meloni ha portato la pressione fiscale al 42,8%, deprimendo le aziende, costrette a fare i conti anche con il caro bollette e la burocrazia. Il codice degli appalti di Salvini non ha portato grandi vantaggi sul piano della semplificazione, e il calo costante della produzione industriale lo dimostra. L’incapacità del ministro Urso ha fatto il resto. La legge di bilancio non darà nessun impulso per stessa ammissione del governo. Una manovra inutile, asfittica, che alza le tasse senza aiutare né imprese né famiglie. Con i nostri emendamenti proveremo a cambiarla”, conclude.