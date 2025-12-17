Manovra: Renzi, 'sulla Fornero per spernacchiare Salvini servirebbe un esercito di lama'

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Salvini diceva, se non abolisco la Fornero spernacchiatemi. Spernacchiamolo, ci vuole un esercito di lama". Lo ha detto Matteo Renzi per l'Aria che tira.
