Manovra: Schlein, 'Meloni si offende ma avvantaggia fascia più ricca'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Si offende Giorgia Meloni ma" l'intervento sull'Irpef nella manovra "aiuta la fascia più ricca, tra i 50 e i 200mila euro. Lo dice l'Istat, per l'85% avvantaggerà la fascia più ricca". Lo dice Elly Schlein alla presentazione alla Camera del nuovo numero di Italianieuropei.
