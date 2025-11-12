Manovra: Schlein, 'no tagli a sindaci? A Meloni di nuovo rotta calcolatrice'**

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni prende in giro i sindaci. Dice che la manovra 2026 è la prima senza tagli, dimenticando che le sue manovre precedenti hanno già sottratto 10 miliardi e 700 milioni agli enti locali tra parte corrente e investimenti, di cui oltre 800 mili...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni prende in giro i sindaci. Dice che la manovra 2026 è la prima senza tagli, dimenticando che le sue manovre precedenti hanno già sottratto 10 miliardi e 700 milioni agli enti locali tra parte corrente e investimenti, di cui oltre 800 milioni in meno nel 2026, 1,2 miliardi nel 2027 e 1,4 miliardi nel 2028.

Le si è di nuovo rotta la calcolatrice". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Senza contare che il governo ha tolto il fondo per l’affitto e la morosità dei governi precedenti, sulla casa e sui trasporti in manovra non ha messo un euro, così i sindaci saranno costretti a aumentare tariffe o ridurre le corse. La premier invece di autocelebrarsi, dovrebbe fare pubblica ammenda e iniziare davvero a invertire questa rotta disastrosa. Questo crescendo micidiale di tagli indebolisce gravemente la capacità di Comuni, Province e Città metropolitane di garantire servizi e portare avanti opere pubbliche essenziali”.