Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Sulla manovra "c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, commentando il vertice di maggioranza davanti Montecitorio.
Home > Flash news > Manovra: Tajani, 'c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella g...
Manovra: Tajani, 'c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione'
Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Sulla manovra "c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, commentando il vertice di maggioranza davanti Montecitorio....