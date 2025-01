Marche: Albano, 'sondaggio premia Acquaroli, marchigiani riconoscono buon lavoro'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "I marchigiani riconoscono e premiano il grande lavoro svolto dal presidente Acquaroli e dal centrodestra al governo delle Marche”. È quanto afferma Lucia Albano, Sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d’Italia, commentando i risultati del sondaggio Tecnè, secondo cui l’attuale governatore delle Marche risulta in netto vantaggio rispetto ai potenziali avversari.

“Il positivo riscontro del sondaggio elettorale, condotto su un ampio campione di oltre 9.000 casi, testimonia – prosegue Albano – l'apprezzamento dei marchigiani per l'impegno e la dedizione del Presidente Acquaroli e della sua amministrazione, che hanno lavorato su più fronti per ridare nuova vita alla nostra regione. La riforma della sanità, i risultati da record nel turismo, l’efficiente utilizzo dei fondi europei con le Marche prime in Italia, la valorizzazione delle aree interne, la ricostruzione post-sisma, la gestione post-alluvione e la realizzazione di infrastrutture storicamente attese sono solo alcuni degli ambiti in cui sono stati ottenuti progressi concreti”.

“La fiducia dei marchigiani verso il presidente Acquaroli è il segnale più chiaro del successo delle politiche messe in campo. Proseguiamo in questa direzione fiduciosi di continuare a scrivere nuove pagine di buongoverno per il bene delle Marche”, conclude.