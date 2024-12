Una mareggiata devastante

Dalla scorsa notte, il litorale romano è stato colpito da una mareggiata di notevole intensità, con onde che hanno raggiunto i due metri. Questo fenomeno, il terzo significativo della stagione autunnale, ha riacceso le preoccupazioni tra i balneari della costa, che si estende da Ostia a Fregene, passando per Fiumicino e Focene. La situazione è particolarmente critica a causa dell’emergenza erosione, che da tempo affligge queste località. Le strutture balneari, già provate da eventi precedenti, hanno subito ulteriori danni, rendendo la situazione ancora più allarmante.

Condizioni meteorologiche avverse

Le condizioni del mare, molto mosso, unite a raffiche di vento che hanno raggiunto i 70 km/h, hanno reso difficile anche le operazioni di salvataggio. Nella notte, un’imbarcazione a vela e motore è rimasta in avaria a tre miglia al largo di Focene, mettendo in pericolo la vita di cinque persone a bordo. Fortunatamente, i militari della Capitaneria di Roma sono intervenuti con una motovedetta e, grazie all’ausilio di un rimorchiatore, sono riusciti a trarre in salvo i naufraghi. Questo intervento ha messo in evidenza non solo il coraggio degli equipaggi, ma anche la loro preparazione nautica, che ha permesso di evitare una tragedia.

Raccomandazioni per la sicurezza in mare

La Capitaneria di Porto ha rinnovato l’appello a non avventurarsi in mare quando sono previste condizioni meteorologiche avverse. È fondamentale controllare sempre l’efficienza di scafi, motori e dotazioni di bordo prima di intraprendere qualsiasi attività nautica. La sicurezza in mare deve essere la priorità assoluta, specialmente in situazioni di maltempo. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e si preparano a intervenire ulteriormente se le condizioni dovessero peggiorare. La comunità costiera è invitata a rimanere vigile e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.